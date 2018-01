Philippe Coutinho pode usar camisa com número histórico no Barcelona

Ao contrário do habitual, Philippe Coutinho foi apresentado no Barcelona sem um número nas costas. No elenco principal do clube atualmente, somente a camisa 24 está vaga. No entanto, as camisa 7 e 14 deverão ficar disponíveis em breve, já que Arda Turan e Javier Mascherano, respectivamente, deverão deixar o clube nesta janela de transferências.

Apesar de informações na imprensa catalã cravarem que o brasileiro já escolheu usar a 14, uma fonte próxima do jogador afirmou ao Fera que essa decisão ficará por conta do clube.

+ Pelé tuíta sobre Coutinho no Barça e pede o meia na Copa: 'Brasil precisa de você'

+ Philipppe Coutinho será vizinho de Messi e Suárez em Barcelona

+ Siga o Fera no Twitter!

O número 14 é lendário no Barcelona, uma vez que foi usado por Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol e o principal responsável pela implementação do atual estilo de jogo da equipe.

Além do holandês, outro grande jogador que já utilizou a 14 azul-grená foi Thierry Henry, entre 2007 e 2010, o mesmo que levava às costas no Arsenal.

A camisa 7, não tão tradicional no clube, já foi vestida, antes de Arda Turan, por Alexis Sánchez, Pedro Rodríguez, David Villa, Henrik Larsson, Javier Saviola e Luís Figo.