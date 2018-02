Philippe Coutinho tem casa roubada e carro guinchado em Barcelona

Philippe Coutinho já pode dizer que viveu o seu pior dia em Barcelona. Nesta terça-feira o jogador viu seu carro ser guinchado e sua casa roubada enquanto fazia uma visita turística à Sagrada Família.

Segundo informações do jornal espanhol Sport, o brasileiro deixou seu Audi Q7, que custa cerca de R$ 400 mil, estacionado em um local proibido. Sendo assim, a prefeitura de Barcelona levou o veículo até o pátio municipal, onde o jogador precisou ir retirar.

No retorno para casa, Coutinho descobriu que seu imóvel foi roubado. Ainda segundo a publicação, a polícia investiga os responsáveis pelo crime e tudo indica que os ladrões usaram um terreno vizinho em obras para chegar até o interior do local.

Vale lembrar que o meia ainda está tentando se adaptar, ele foi contratado pelo Barcelona no início de janeiro, se tornando a segunda contratação mais cara da história por cerca de R$ 633 milhões, com vínculo por cinco temporadas e meia com o clube catalão.

Veja as imagens: