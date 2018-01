Philipppe Coutinho será vizinho de Messi e Suárez em Barcelona

Após conhecer o Camp Nou pela primeira vez como jogador do Barcelona, Philippe Coutinho concedeu sua primeira entrevista ao jornal inglês Daily Mail. Na conversa, o meia revelou já ter uma casa na cidade, na região costeira de Castelldefels, cujos vizinhos são ninguém menos do que Lionel Messi e Luis Suárez, seu ex-companheiro de Liverpool.

Segundo Coutinho, o uruguaio soube que a casa ao lado da sua estava vaga e a reservou. "Ele não saiba ao certo se eu viria, mas achou a ideia boa. É um gesto legal. Nós vimos as fotos (da casa), a vista é incrível. Nós mantivemos contato e estou ansioso para ver a propriedade com a minha família", disse o brasileiro. "Sei que Luis fará de tudo para que nos sintamos em casa."

Conforme publicado pelo jornal, Suárez tomou a atitude assim que o presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, avisou sobre a transferência. O diretor perguntou ao elenco um bom hotel para que Philippe ficasse com a família. O uruguaio, então, afirmou que já sabia onde eles iriam ficar.

Antes de sua mudar em definitivo, no entanto, Coutinho já declarou que voltará a Liverpool. "Vou me despedir dos jogadores, do staff, dos funcionários e das pessoas que ajudaram a minha família. Os devo muito", afirmou.

Iniciada na última janela de transferências, em julho deste ano, Barcelona e Liverpool finalmente oficializaram o negócio neste sábado, 6. Os valores não foram divulgados, mas especula-se que o time catalão pagou 163 milhões de euros (R$ 632 milhões) por Philippe Coutinho, o que o torna o mais caro da história do Barcelona e o segundo mais caro da história do futebol, atrás somente da ida de Neymar para o Paris Saint-Germain.