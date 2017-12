Piada? Holandês que fracassou no Real diz que 'tem mais técnica' que CR7

Pouca gente tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Com inúmeros títulos coletivos e premiações individuais, o português, porém, não parece impressionar a todos. Rafael van der Vaart, meia que fez sucesso em clubes como Tottenham e Hamburgo, acredita que tenha sido mais habilidoso que o camisa 7 do Real Madrid.

"Ele é um fenômeno. Quando o conheci, fiquei muito impressionado especialmente pela sua capacidade atlética, mas devo dizer que tenho uma técnica maior que a dele", disse o jogador, ao Deportes Ziggo, que defendeu o Real Madrid entre 2008 e 2010, saindo sem deixar muitas saudades nos torcedores.

Com 34 anos, van der Vaart atualmente defende o Midtjylland, da Dinamarca, país natal de sua esposa. Além de clubes já citados, ele brilhou no Ajax e também na seleção holandesa, com quem foi vice-campeão mundial em 2010.