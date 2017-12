'Pior time do mundo', Íbis fica cinco jogos sem perder e quebra recorde

O Íbis é conhecido como o 'pior time do mundo', rótulo conquistado após ficar 55 jogos ininterruptos sem vencer pelo Campeonato Pernambucano, entre julho de 1980 e junho de 1984. Mas em 2017, o clube vive uma nova fase, lidera a segunda divisão do Pernambucano e já está a cinco jogos invicto. Anteriormente, o máximo que o clube havia conseguido ficado sem perder foi quatro jogos, em 2002, 1999 e 1997.

O time conquistou quatro vitórias e um empate, e levou apenas 1 gol. Pela 6ª rodada da fase de grupos, o Íbis fez 1 a 0 sobre o Centro Limoeirense, fora de casa, e já garantiu vaga antecipada no mata-mata. Depois do triunfo, a conta oficial do clube no Twitter fez uma brincadeira dizendo que "o mundo vai acabar".