'Pior time do mundo', Íbis vence três jogos seguidos: 'Queremos música, Tadeu'

Conhecido como "o pior time do mundo" por ter ficado 55 jogos ininterruptos sem vencer pelo Campeonato Pernambucano, entre julho de 1980 e junho de 1984, o Íbis vive crise de identidade após conquistar no último domingo, 24, a sua terceira vitória seguida, nas três primeiras rodadas da Série A2 do campeonato estadual.

Famoso também por fazer graça nas redes sociais, o Íbis aproveitou o momento para fazer piadas. Após vencer o Ferroviário por 1 a 0, o clube postou foto com o cavalinho do Fantástico e pediu música.

"ALÔ @showdavida... 3 jogos, 3 vitórias, QUEREMOS MÚSICA, TADEU!", escreveu em suas redes.