'Pior time do mundo' lança programa de sócio-torcedor por R$ 2 por mês

Buscando voltar à primeira divisão do Campeonato Pernambucano, o "pior time do mundo", o Íbis, lançou um programa de sócio torcedor para aumentar sua renda. Qualquer pessoa pode se associar por meio de uma mensalidade de apenas R$ 2.

A equipe, da cidade de Paulista (PE) contratou até mesmo um ex-jogador, o atacante Mauro Shampoo, como garoto-propaganda da campanha "Ajude o time a perder - não deixe o pior acabar, vista essa camisa". O Íbis, rubro-negro, cuja camisa lembra a do Flamengo, chegou a figurar no livro dos recordes, o Guinness, depois de três anos e onze meses sem vencer ninguém, de onde veio o apelido de "pior do mundo".

Os novos sócios vão concorrer a kits com camisa, calção e meião do clube e ainda terão desconto na compra dos ingressos dos jogos da série A-2 do Pernambucano, na campanha buscando o retorno à divisão principal, que não disputa desde 2000.

A iniciativa, por enquanto, parece ter dado muito certo. Atraídos pelo bom humor da equipe, muitas pessoas aderiram ao programa, inclusive de outros estados brasileiros.

Quer ser um sócio-torcedor do Íbis? Basta depositar R$ 2 na conta abaixo e enviar o comprovante para ibissocio@gmail.com, para receber sua carteirinha digital:

Banco do Nordeste

Agência: 00237

Conta Corrente: 0552-2

Íbis Sport Clube - CNPJ 10.510.303/0001-08

Veja o vídeo da campanha: