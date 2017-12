'Pior time do mundo' provoca Felipe Melo: 'Não pretendemos contratá-lo'

Conhecido como "o pior time do mundo", O Íbis costuma brincar bastante em suas redes sociais. Desta vez, o alvo das piadas foi o volante Felipe Melo, que está acertando sua transferência para o Palmeiras e que teria bloqueado o perfil do time pernambucano no Twitter.

"Não entendi o motivo do block, @_felipemelo_. Não pretendemos contratá-lo", provocou o Íbis através de seu perfil. A publicação logo gerou grande repercussão entre os internautas, que iniciaram uma campanha pedindo que o volante desbloqueasse o time e até mesmo criaram a tag "desbloqueia o Íbis da massa".

FAZENDO AS PAZES

Pouco tempo após a confusão, tudo foi resolvido entre as partes. Tomando conhecimendo do fato por causa da grande repercussão, Felipe Melo disse que o bloqueio tinha sido feito por engano e que ele, inclusive, ia passar a seguir o clube nas redes. Em tom de brincadeira, ele até mesmo cogitou defender o time no futuro.

Bloqueei o @ibismania ??? Ah, nao....foi sem querer. Certamente queria bloquear outro perfi! Desbloqueado e seguindo.... Tmj @ibismania !! — Felipe Melo (@_felipemelo_) 5 de janeiro de 2017

Fizemos as pazes. O @_felipemelo_ não só desbloqueou como COMEÇOU A NOS SEGUIR! Mas q fique claro: Não vamos contratá-lo. pic.twitter.com/60C9fWlrGF — Íbis Sport Club (@ibismania) 5 de janeiro de 2017

@ibismania ahhh.....tava com esperança! Mas sem ressentimentos. Fica para uma próxima janela!!! Tmj!! — Felipe Melo (@_felipemelo_) 5 de janeiro de 2017

Essa não é a primeira vez que Felipe Melo se envolve em polêmicas nas redes sociais. Recentemente, ele não gostou de uma declaração feita pelo comentarista Zé Elias, que sugeriu que o jogador é violento dentro de campo e se defendeu dizendo que "nunca tinha sido preso", em alusão a um episódio que o ex-jogador do Corinthians foi detido pela polícia por não pagar pensão para sua ex-esposa.