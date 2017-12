Pique administra grupo no WhatsApp exclusivo para jogadores do Barcelona

Gente como a gente. Os jogadores do Barcelona também criaram um grupo "da firma" no WhatsApp. Segundo o site catalão Sport, o grupo foi criado pelo zagueiro Gerard Pique, que estabeleceu uma das regras principais: equipe técnica e diretoria não entram. A determinação vale, inclusive, para o treinador da equipe, o técnico Luis Henrique.

De acordo com o site, o aplicativo é utilizado entre os atletas especialmente para interagir e trocar informações na concentração e durante as viagens pelo time. Lionel Messi e Suárez são alguns dos nomes adicionados por Pique ao grupo. O time está atualmente em segundo lugar na tabela do Campeonato Espanhol, com um ponto atrás do Real Madrid.