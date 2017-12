Piqué é multado por excesso de velocidade em rodovia da Espanha

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o zagueiro Gerard Piqué foi flagrado acima da velocidade permitida em uma rodovia espanhola, sendo multado e levando seis pontos na carteira de motorista.

Piqué teve alta hospitalar recentemente após ser internado com dor abdominal, que seria decorrente de uma virose.

Apesar do Campeonato Espanhol ter terminado neste domingo, com título do Real Madrid, a temporada do zagueiro ainda não terminou. O Barcelona joga a final da Copa do Rei contra o Celta de Vigo no próximo sábado, 27.