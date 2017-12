Piqué faz selfie com Neymar e crescem rumores de que brasileiro fica no Barça

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué e o atacante Neymar fizeram uma nova selfie juntos na concentração do Barcelona, que está em pré-temporada nos Estados Unidos - e a simples publicação da imagem no Instagram aumentou os rumores de que o brasileiro está à vontade entre os companheiros de equipe e, portanto, tem boas chances de ficar.

Os dois apareceram fazendo uma careta em uma roda de pôquer, algumsd horas após Neymar marcar o gol da vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Manchester United, em amistoso que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos.

Piqué publicou a imagem no Instagram Stories, onde as fotos e vídeos desaparecem 24 horas depois de terem ido ao ar. E foi a segunda foto com Neymar publicada pelo espanhol, recentemente. No fim de semana, após a vitória do Barça por 2 a 1 sobre a Juventus, o zagueiro tinha postado outra imagem com o brasileiro e escrito"se queda" (fica), o que causou rebuliço entre torcedores, que imaginaram que ele estaria anunciando a desistência do brasileiro em se transferir ao PSG.

Questionado sobre o assunto, Piqué desconversou. "Quem deve falar (se fica ou não) é ele. Minha publicação foi minha vontade", despistou.