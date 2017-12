Piqué participa de novo clipe da Shakira com música sobre história do casal

O novo clipe da cantora colombiana Shakira contará com a participação especial do seu marido Gerard Piqué. Imagens e vídeos divulgadas por fãs no Instagram mostram o casal se preparado para filmar cenas do clipe da música 'Me Enamoré', lançado recentemente.

A nova música é uma homenagem ao relacionamento com o jogador do Barcelona, com quem a cantora tem dois filhos. A letra traz diversos elogios a características físicas do jogador. "Olha que coisa bonita/ Que boca mais redondinha/ Gosto dessa barbinha", derrete-se a cantora.

"Minha vida começou a mudar na noite em que te conheci", conta outro trecho. "Com você, eu teria dez filhos. Começamos por um par. Só digo isso para caso queira praticar".