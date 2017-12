Pirlo é desafiado em brinquedo de torta na cara no New York City

Um dos jogadores mais elegantes deste século, Andrea Pirlo entrou em um desafio inusitado no New York City. O italiano sentou com Maxi Moralez para ver quem sujaria a cara do outro primeiro de torta. E você acha mesmo que Pirlo, com toda sua classe, realmente daria tal vexame?

Neste sábado, o New York Cit faz seu último amistoso de pré-temporada, contra o Sporting Kansas City. A estreia da equipe na MLS será no próximo domingo, 5 de março, contra o Orlando City, que conta com Kaká no elenco.