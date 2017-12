FERA DO PASSADO: Pita, um craque que encantou são-paulinos e santistas

São Paulo e Santos vão se enfrentar sábado, 28, no Pacamebu, às 17h, em um duelo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda luta para fugir das últimas colocações, enquanto o Alvinegro tenta se manter na perseguição do líder Corinthians.

Vários jogadores fizeram história pelas duas equipes. Um deles foi Pita. Lançado no Campeonato Paulista de 1978, o meia fez parte do time campeão daquela competição, ao lado de Clodoaldo, Aílton Lira, Nilton Batata, Juary e João Paulo. Equipe que ficou conhecida como Os Meninos da Vila.

Dono de uma habilidade impressionante na perna esquerda, Pita logo se tornou um dos principais jogadores do País.

Ficou na Vila Belmiro até 1984, onde no ano anterior chegou ao vice-campeonato nacional. Fez parte de uma troca com Zé Sérgio, do São Paulo.

No Morumbi, mais uma vez, fez parte de um time histórico, ao lado de Müller, Sidnei, Careca e Oscar. Foi bicampeão paulista (1985 e 1987) e também campeão brasileiro de 1986, com direito a gol na final diante do Guarani, em Campinas.

Pita teve um dos momentos mais marcantes de sua carreira, em 1985, em um clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, ao marcar um lindo gol, após passar por quatro zagueiros adversários. O jogo terminou empatado por 4 a 4.