'Pitbull, cachorro louco!': Felipe Melo ganha música da torcida do Palmeiras

Assim como Gabriel Jesus não demorou apenas duas partidas para ganhar uma música da torcida do Manchester City, Felipe Melo também já caiu nas graças da torcida do Palmeiras. No amistoso deste domingo, diante da Ponte Preta e que terminou em 1 a 1, os torcedores alviverdes entoaram o canto em homenagem ao volante raçudo. "O bagulho é doido! Felipe Melo, pitbull, cachorro louco!", cantaram os membros da Mancha Alvi-Verde, principal torcida organizada do clube.

Ao final do jogo, Felipe Melo agradeceu a homenagem dos torcedores. "Agradeço à torcida por me acolher. Agradeço muito a Deus por me capacitar. Como falei na minha apresentação, vou dar minha vida aqui. Em todos os clubes eu sempre deixei minha marca, de lutar até o fim, e pode ter certeza que aqui não vai ser diferente."