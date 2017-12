Pivô de caso com chantagem sexual detona Benzema: 'Calúnia é a arma dos fracos'

O meia francês Mathieu Valbuena postou nesta quarta-feira uma mensagem no Twitter que pode ter sido uma resposta a acusações feitas pelo atacante Karim Benzema, em entrevista ao jornal esportivo L'Équipe. Na ocasião, o jogador do Real Madrid afirmou não entender a "perseguição" do compatriota após um caso em que o atacante é acusado de chantagear o colega com uma gravação de conteúdo erótico.

"A calúnia é a arma dos fracos. É desolador! A verdade será restabelecida pela justiça", escreveu o jogador do Lyon, que estaria se dirigindo a Benzema, acusado de ser o culpado de toda a confusão que trouxe sérias consequências à carreira dos dois.

Em entrevista ao L'Équipe, o atacante do Real Madrid criticou o meia do Lyon pelas declarações fortes que vem dando, embora garanta que não tenha problema de voltar a jogar com o compatriota na seleção. "Ele ri de todos, acho que subiu à cabeça. Faz um ano e meio que sou o pior inimigo dele, um mal exemplo, um deliquente. Ele insulta a mim e a minha família, enquanto está tão tranquilo", afirmou Benzema.

Além de Valbuena, durante a entrevista Benzema também não escondeu sua frustração com Didier Deschamps, técnico da França, que não o convoca mais para a seleção por causa da confusão. "Ele não pode ter dito há um ano que todos os países invejam Benzema e, semanas mais tarde, mudar de opinião e discurso. Ele sabe de futebol, então, não entendo. Não quero explicações de ninguém, de ninguém mais do que o treinador. Os outros dizem que sou selecionável, ele não. Se o comandante me diz, cara a cara, que é pelo futebol, então continuarei trabalhando. Se é por outra coisa,que me diga e encerraremos tudo", completou.