PM pede adiamento de jogo da Copa do Brasil por causa de depoimento de Lula

A Polícia Militar do Paraná solicitou à CBF a mudança da data do jogo entre Paraná e Atlético-MG, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, que está marcada para o dia 10 de maio em Curitiba, acontece no mesmo dia do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em investigação da Operação Lava Jato.

A justificativa utilizada pela PM para pedir a alteração da data é a dificuldade de garantir a segurança no jogo por causa da possibilidade de protestos e manifestações na capital paranaense, o que certamente impactaria no efetivo da corporação.

A CBF ainda não se manifestou se aceitará o pedido, mas, segundo o globoesporte.com, a assessoria de imprensa da entidade informou que o pedido está em análise pela diretoria de competições.