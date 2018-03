'Podemos ganhar do melhor Real Madrid', diz técnico do Paris Saint-Germain

A um dia do duelo decisivo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, afirmou sua equipe é capaz de vencer o time espanhol, mesmo que ele use seus melhores jogadores.

Quando perguntado se acreditava que o croata Modric e o alemão Kroos seriam titualares da equipe espanhola, disse querer jogar contra o melhor time possível. "Espero que o Real Madrid saía com os melhores. Somos capazes de ganhar contra o seu melhor time", afirmou.

O técnico disse, ainda, que a motivação para a partida de amanhã terá um forte apelo emocional. "Você joga uma partida com a cabeça e o coração, mas amanhã o coração será o mais importante". Ainda na entrevista, disse que todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do brasileiro Neymar, que passou por uma cirurgia no pé direito.

A partida entre as duas equipes ocorre nesta terça-feira, 6, às 16h45 (de Brasília) em Paris. No primeiro jogo, em 14 de fevereiro, o Real Madrid venceu por a 3 a 1. O Real Madrid é o maior vencedor da Liga dos Campeões, com 12 títulos. O PSG nunca ganhou o campeonato.