Podolski abre restaurante de kebab e filas de espera chegam a 5 horas

O atacante alemão Lukas Podolski, estrela do Vissel Kobe, do Japão, aproveitou uma estadia em seu país natal para abrir um empreendimento que, até agora, se revelou um sucesso absoluto: um restaurante que serve kebab - sanduíche de origem turca, onde o jogador, inclusive, atuou pelo Galatasaray.

O restaurante de Podolski chegou a registrar filas de até 5 horas no fim de semana, e em alguns momentos mais de mil pessoas esperando para entrar, de acordo com informações do jornal alemão Bild e de outros órgãos locais.

O empreendimento fica na cidade de Colônia, e o jogador aproveitou uma estadia forçada em seu país natal, onde se recupera de uma lesão, para participar pessoalmente da inauguração.

Assista: