Podolski declara amor ao Flamengo e diz que vê jogos do rubro-negro

Mesmo com a derrota histórica do Brasil para a Alemanha, Lukas Podolski conquistou os torcedores brasileiros. E se a nação não esquece daquele 7 a 1, o atacante mostra que também não se esquece do Brasil. Ele costuma dar declarações exaltando o país e seu amor pelo futebol jogado aqui.

Agora aposentado da seleção alemã, Podolski voltou a falar sobre o seu amor por um time brasileiro. "Todo mundo sabe, eu gosto do time [Flamengo], eu gosto da cidade [Rio de Janeiro], não só por causa da Copa do Mundo. Eu amo o Flamengo, é um grande time, assim como o apoio dos fãs. Quando eu gosto do time, eu o sigo. Quando é possível, na TV, na internet, ao vivo. Quando não, eu vejo os resultados. Eu sigo nas redes sociais. É grande... Você nunca sabe das coisas no futebol", disse em entrevista ao Globoesporte.

O atacante falou ainda sobre a joia do Flamengo Vinícius Junior, com quem trocou mensagens quando completou 32 anos, no dia 4 de junho. "Ele é novo e tem um grande talento. Eu espero que ele continue bem a carreira e o futuro em Madrid"

Parabéns @Podolski10 tudo de bom e do melhor. Que Deus te abençoe e realize todos os seus sonhos! #SRN ⚫️ — Vinicius Junior (@vini11Oficial) 4 de junho de 2017