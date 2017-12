Podolski estreia no Japão com dois gols e chuteira de 'Supercampeões'

O atacante alemão Lukas Podolski, de 32 anos, agradou e muito a torcida japonesa em sua estreia no Vissel Kobe, do Japão. O novo camisa 10 do time japonês marcou dois gols logo no primeiro jogo pelo clube - um deles em um belo chute fora da área. E outro detalhe também chamou muita atenção: ele usou chuteiras e caneleiras personalizadas, com o desenho do mangá Supercampeões (no Japão, 'Capitain Tsubasa').

A série japonesa sobre futebol, famosa nos anos 1980, fala sobre futebol: tem o foco nas aventuras dentro e fora de campo da seleção japonesa e é estrelada pelo capitão Oliver Tsubasa. O personagem estava estampado em uma das chuteiras de "Poldi". Na outra, estava a imagem de Kojiro Hyuga, que na série também é um jogador, que acredita que só se pode vencer no futebol utilizando-se a força bruta.

Antes do jogo, para se aproximar ainda mais da torcida, Podolski publicou em sua conta no Instagram um vídeo com as músicas de Supercampeões. Assista:

MatchDay⚽️ JAPAN #kobe ARE YOU READY. I AM. #poldi #vissel #LP10 #tsubasa Uma publicação compartilhada por Lukas Podolski (@poldi_official) em Jul 29, 2017 às 1:23 PDT

Em campo, Poldolski vestiu a camisa 10 e foi fundamental para garantir a vitória do Vissel Kobe venceu sobre o Omiya Ardija por 3 a 1, pela 20ª rodada da J-League.

Depois da partida, o alemão publicou outro vídeo no Instagram, com a legenda "este é só o começo da minha aventura no Japão", mostrando os gols do jogo. Veja: