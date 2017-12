Podolski posta vídeo mostrando encenação de goleiro japonês; assista

O atacante alemão Lukas Podolski, titular do Vissel Kobe, caiu em uma "pegadinha" armada pelo goleiro do Kashima Antlers, Masatoshi Kushibiki, na partida entre as duas equipes na última quarta-feira, pelo Campeonato Japonês. Ele tomou o cartão amarelo após o goleiro desabar na área, simulando uma agressão de 'Poldi'.

O próprio alemão postou o vídeo em seu Twitter oficial, com a legenda "cartão amarelo, momentos engraçados no Japão".

Aproveitando a presença do alemão nas proximidades - Podolski esperava uma cobrança de falta - o goleiro encostou nele e caiu no chão e ficou se contorcendo. O juiz, imediatamente, sacou o cartão amarelo para o alemão, que sorriu, dada a bizarrice da situação.

Assista ao vídeo postado por Podolski e veja o fingimento do goleiro adversário: