Podolski vira personagem de 'Supercampeões' e encontra com Oliver Tsubasa

O atacante Lukas Podolski, do Vissel Kobe, virou personagem de desenho animado e "entrou" em Supercampeões (no Japão, Capitain Tsubasa), para encontrar ninguém menos do que o heroi da série, Oliver Tsubasa.

Fã declarado do desenho, o alemão estreou no Kobe usando uma chuteira com o desenho de Tsubasa. Ele publicou uma sequência de fotos em seu Instagram, com a legenda: Poldi meets Tsubasa (Podolski encontra Tsubasa).

A série japonesa sobre futebol, famosa nos anos 1980, fala sobre futebol: tem o foco nas aventuras dentro e fora de campo da seleção japonesa e é estrelada por Tsubasa. Traz também o personagem Kojiro Hyuga, que na série também é um jogador, que acredita que só se pode vencer no futebol utilizando-se a força bruta.

O desenho foi transmitido até 2002 e vai ganhar uma reedição em 2018.