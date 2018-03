Pogba e Dembélé sofrem racismo durante amistoso contra a Rússia

A questão do racismo na Rússia preocupa cada vez mais às vésperas da Copa do Mundo. Nesta terça-feira o confronto amistoso entre os anfitriões e a seleção francesa reforçou mais uma vez o preconceito existente com mais um caso de injúria racial.

Na partida de ontem (27) as vítimas foram os jogadores Pogba e Dembélé. Ambos foram titulares na vitória da França por 3 a 1, e de acordo com testemunhas, ouviram gritos de "macaco, macaco" em momentos do jogo.

Pogba teria sido ofendido durante o minuto 73 do jogo, enquanto Dembélé escutou os insultos durante duas cobranças de escanteio. O caso foi denunciado e a Futebol Contra o Racismo na Europa (FARE) já acionou a FIFA para uma investigação.

"Se, no final de março, esses caras não sabem o que fazer, e não estão iniciando procedimentos e protocolos, então isso não é um bom prognóstico para a Copa do Mundo", disse Piara Power, presidente da FARE. "Se fotógrafos ouviram dentro de campo, então devem ter seguranças e outros policiais que também escutaram", disse antes de sugerir que providencias têm que ser tomadas no momento do jogo.

