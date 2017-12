Pogba estreia chuteira com emoji de si mesmo em jogo da Premier League

Paul Pogba entrou em campo pelo Manchester United neste domingo, 5, com um detalhe novo na chuteira. No pé direito do calçado, foi colocado um emoji do próprio jogador.

O emoji do volante francês foi lançado em janeiro, sendo o primeiro de um jogador da Premier League lançado no Twitter. Pogba parece ter gostado tanto da figurinha que também a colocou como foto de perfil no Twitter.

Se for levar em consideração o desempenho do time neste domingo, 5, a mudança na chuteira pode permanecer nas próximas partidas. Em disputa sem grandes dificuldades, o Manchester venceu o Leicester City por 3 a 0, pela Premier League. A equipe está em sexto lugar no campeonato, com 14 pontos atrás do líder, Chelsea.