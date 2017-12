Paul Pogba faz cesta sobre Embiid e tira onda: 'Não fique bravo, amigo'

Se Neymar aproveitou bastante as férias, viajando para diversos lugares e se divertindo com os amigos, Paul Pogba parece estar curtindo ainda mais sua pré-temporada.

Depois de gravar um vídeo com o mais novo companheiros de Manchester United Romelu Lukaku, jogar uma repórter na piscina com o belga e andar de montanha russa com Odell Beckham Jr., o francês agora desafiou o pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, para um duelo "x1" de basquete.

Em sua conta no Instagram, o francês publicou um vídeo seu fazendo uma cesta sobre o jogador da NBA. Após uma finta, ele para na linha do lance livre e faz o arremesso certeiro. "Pogba bate o cronômetro. Cesta! Não fique bravo, amigo", colocou o meia do Manchester United.

Pogba beat the buzzer splash!! Bro don't get mad @joelembiid Uma publicação compartilhada por Paul Labile Pogba (@paulpogba) em Jul 17, 2017 às 10:52 PDT

Apenas para ilustrar a diferença de altura, Pogba mede 1,91m, enquanto Embiid, 2,13m.

O camaronês, obviamente, não deixou barato. Duas horas depois, ele postou outra imagem do duelo entre ambos, desta vez de um lance onde deixa o amigo para trás e enterra sem piedade. "O vídeo que Pogba não quer que vocês todos vejam", descreveu Embiid.

The video @paulpogba doesn't want y'all to see ha #TheProcess #LaLegende Uma publicação compartilhada por Joel "The Process" Embiid (@joelembiid) em Jul 17, 2017 às 12:57 PDT

Há três dias, o pivô dos 76ers já havia publicado uma foto ao lado do "irmão" Pogba, em Santa Mônica, na Califórnia. O francês está na região devido à pré-temporada do Manchester United, que começou na última semana em Los Angeles. Já Embiid curte as férias da NBA, já que pré-temporada começa apenas em 30 de setembro e a temporada regular, em 17 de outubro.