POLÊMICA: 'Falcao me disse que os dois já estavam dentro', revela peruano

O volante da seleção peruana Renato Tapia revelou nesta quarta-feira que o atacante Radamel Falcao García, da Colômbia, lhe disse nos minutos finais da partida entre as duas seleções que o empate de 1 a 1 registrado no placar beneficiava ambas na luta pela classificação para a Copa do Mundo do ano que vem.

"Nós estávamos focados no jogo. Nos últimos cinco minutos, os colombianos se aproximaram. Eles sabiam qual era a situação nos outros campos. O jogo foi conduzido como deveria ser conduzido. Falei com Radamel, e ele me disse que os dois estavam dentro e, por isso, felizes", disse Tapia ao canal peruano "Panamericana Televisión".

Será que Falcao García realmente NEGOCIOU o empate entre Peru e Colômbia? Episódio aconteceu nos minutos finais do jogo pic.twitter.com/L6XCB19ASq — Paixão Futebol (@PaixaoFutebolBR) 11 de outubro de 2017

O empate no jogo disputado no Estádio Nacional, em Lima, classificou a Colômbia para o Mundial da Rússia com a quarta posição das Eliminatórias sul-americanas. Já o Peru, que obteve o quinto lugar graças à vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0 em São Paulo, enfrentará a Nova Zelândia na repescagem.

Tapia garantiu que a 'Blanquirroja' foi em busca da vitória para obter a vaga de maneira direta, mas admitiu a felicidade com um lugar no mata-mata contra a representante da Oceania.