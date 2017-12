POLÊMICA: Maradona é melhor que Pelé? Para Ronaldo Fenômeno, sim

Uma das estrelas presentes na final da Copa das Confederações, o ex-atacante Ronaldo criou uma grande polêmica com os torcedores brasileiros. Durante o jogo entre Alemanha e Chile em São Petersburgo, ele registrou o encontro com Diego Maradona e foi enfático no comentário: "o maior".

Na história do futebol, existe a eterna discussão de quem foi maior, Pelé ou Maradona. Como brasileiro, era esperado que Ronaldo defendesse o ex-jogador do Santos, mas sua opinião mostrou ser diferente. Em entrevista ao SporTV, o "Fenômeno" voltou a cobrir "El Pibe" de elogios: "É sempre bom reencontrar os amigos. A gente veio agora no caminho com Maradona no ônibus, é sempre muito divertido estar com ele. É bom vir nesses eventos porque reencontra grandes amigos também".

E você, concorda com Ronaldo, ou o herói do pentacampeonato mundial da seleção brasileira está ficando louco?