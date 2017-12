Polícia do Peru apreende uma tonelada de cocaína marca 'Messi'

A polícia do Peru apreendeu mais de uma tonelada (exatamente 1.147 quilos) de cocaína, divivida em milhares de pacotes com selos do craque argentino do Barcelona, Lionel Messi.

A droga, achada em um porto peruano, seguiria de navio para a Bélgica, escondida em contêineres de exportação de lulas, e segundo as autoridades locais está avaliada em impressionantes 85 milhões de dólares (ou mais de R$ 264 milhões).

"Em grande parte dos 1.288 pacotes de droga camuflados em pedaços de lula estava escrito 'Messi' junto à fotografia do jogador argentino Lionel Messi com a camisa do clube Barcelona, da Espanha", disse um comunicado da Direção Antidrogas da polícia local.

As autoridades não informaram se alguém foi preso.