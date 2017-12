Polícia identifica torcedores que atiraram ratos mortos em jogo na Dinamarca

O Brondby, clube da primeira divisão do Campeonato Dinamarquês, anunciou nesta sexta-feira que identificou os torcedores que lançaram ratos mortos nos jogadores do Copenhagen durante o clássico do dia 17. Além de serem banidos do estádio por um ano, as duas pessoas identificadas deverão pagar uma multa de 5 mil coroas dinamarquesas (R$ 2.334,50) cada uma por violarem as regras de comportamento.

O incidente ocorreu no segundo tempo da partida, quando o lateral Ludwig Augustinsson se preparava para cobrar um escanteio. Os animais foram fotografados por diversos torcedores, que postaram as imagens nas redes sociais.