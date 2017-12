Polícia investiga 3 torcedores que teriam ateado fogo em carros de presidente de clube

Três jovens, entre 20 e 27 anos, são investigados de atear fogo em dois carros do presidente do Pescara, Daniele Sebastiani, em 7 de fevereiro. De acordo com o jornal La Gazetta dello Sport, agentes da unidade de Pescara da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos, na sigla em italiano) fizeram uma busca na casa dos suspeitos, dos quais dois são membros de uma torcida organizada do clube, enquanto o terceiro teria envolvimento com grupos de extrema-direita. Ainda segundo a publicação, as autoridades seguem em busca de outros dois jovens que também teriam participado do ataque.

No mesmo dia do atentado na garagem de sua residência, Sebatiani havia prometido que deixaria o clube ao final do ano. No entanto, em 9 de fevereiro, afirmou que não se intimidaria e que apenas venderia o clube se aparecesse alguma oferta. "Não estou preocupado com os carros, posso comprar outros, mas o pior é o estrago que isso causa na cidade. Eles mancharam a imagem da cidade e jogaram fora todo o bom trabalho que fizemos nos últimos cinco anos", declarou o presidente ao jornal Il Corriere della Sera. "Estou disposto a vender o clube e sair ao final do ano se aparecer alguém com sérias intenções, mas não deixarei que me tirem o Pescara por delinquentes e intimidações. Não tenho medo."

Pescara 3 decreti di perquisizione #Digos per incendio provocato alle auto del presidente del Pescara calcio Daniele Sebastiani a febbraio pic.twitter.com/Y5dkyIXUSk — Polizia di Stato (@poliziadistato) 8 de março de 2017

O ataque ocorreu dois dias depois do clube ser goleado por 6 a 2 pela Lazio, em casa. Atualmente, o Pescara é o último colocado do Campeonato Italiano, com 12 pontos ganhos em 27 rodadas. Ao todo, os biancazzurri acumulam duas vitórias, seis empates e 19 derrotas, com 28 gols feitos e 60 tomados.