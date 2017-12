Polícia Militar impede criança com rosto pintado de entrar no Allianz Parque

Horas antes da partida entre Palmeiras e Botafogo, uma pequena polêmica foi criada nas redes sociais. De acordo com Edgar Nepomuceno, sua filha, Maria Eduarda, de sete anos, foi impedida de entrar no Allianz Parque porque estava com o rosto pintado de verde e branco. Segundo o torcedor, a Polícia Militar informou que ninguém poderia ingressar no estádio com o rosto coberto.

Infelizmente minha filha não pode entrar com o rosto pintado no allianz parque pic.twitter.com/ugnta3gxFE — Edgar Nepomuceno (@dga_1987) 20 de novembro de 2016

Horas antes, Edgar havia colocado uma foto da filha pintada e uniformizada para a partida diante do Botafogo, que pode decretar o fim de 22 anos sem título brasileiro do Palmeiras.

"Falei [que ela] é apenas uma criança, [mas] nada adiantou!", publicou Nepomuceno minutos depois. Rapidamente, várias outras pessoas retweetaram a foto criticando a atitude da polícia. Em contato feito pelo Fera, a assessoria de imprensa da polícia não confirmou o incidente.

Uma criança com o rosto pintado deve ser uma ameaça muito grande. Quem "cria" uma regra dessa merece viver sozinho.. https://t.co/KDTjO6eNus — Lucas França (@Lwks) 20 de novembro de 2016

Não pode fazer festa na Turiassu se não tiver ingresso. Não pode uma criança entrar com o rosto pintado. Não pode bandeira. Não pode nada. — Gui Sacco (@guilhermesacco) 20 de novembro de 2016

Uma CRIANÇA com rosto pintado é muito perigoso mesmo Que absurdo! https://t.co/rKNJvxK9h2 — Kelly Bandeira (@KelllyBandeira) 20 de novembro de 2016

É o fim dos tempos. O sujeito que diz que uma criança não pode entrar com o rosto pintado está em busca de um cérebro (@PMESP) https://t.co/cpuriGc4dn — Alex Sabino (@alexsabino) 20 de novembro de 2016

Não deixaram uma CRIANÇA entrar no estádio com o rosto pintado COM AS CORES DO CLUBE ÓDIO ETERNO AO FUTEBOL MODERNO https://t.co/xMBDFPWLov — Gabriel Menezes #3 (@FMS_Gabriel) 20 de novembro de 2016

A PM achou que ela ia fazer o que com o rosto pintado??? https://t.co/4xVgUrtSf1 — Marcos Vinicius (@_Marcosccp1) 20 de novembro de 2016

Esta criança oferecia um risco enorme para os outros torcedores. UMA CRIANÇA DE ROSTO PINTADO NÃO PODE ENTRAR NO ESTÁDIO ASSIM, ABSURDO! https://t.co/kcv3yz4pPf — Zeca Cardoso (@zeca_cardoso) 20 de novembro de 2016

Matéria atualizada em 21 de novembro, às 8h48