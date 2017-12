Policiais pedem desculpa após zombarem da sala de troféus da Ponte Preta

No último domingo, Ponte Preta e Palmeiras se enfrentaram no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Brasileiro. Como acontece rotineiramente, policiais foram escalados para a partida. Isso, porém, causou problemas, já que os profissionais envolvidos resolveram "tirar um sarro" da falta de títulos do time de Campinas.

O vídeo, que acabou vazando, gerou grande repercussão nas redes sociais e revoltou torcedores da Ponte, chegando até mesmo à diretoria do clube.

Ciente de tudo isso, os policiais resolveram se desculpar com o clube, dizendo que a intenção "não era a de ofender a A.A.P.P., nem seu presidente, nem sua diretoria, funcionários e torcedores". Após o ocorrido, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar a conduta inadequada do trio envolvido. Eles podem sofrer sanções disciplinares e até punições quando as investigações forem concluídas.

Confira a carta na íntegra: