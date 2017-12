Policial é preso após hastear camisa do Flamengo no batalhão para comemorar

Um sargento do 19º Batalhão da Polícia Militar do Rio (Copacabana) foi preso após hastear uma camisa do Flamengo na sede do batalhão para comemorar o título carioca, neste domingo.

Logo após a vitória por 2 a 1 do Flamengo contra o Fluminense, o policial, que não teve o nome divulgado, colocou a rubro-negra em um mastro em frente ao batalhão. Ele fotografou a camisa hasteada, ao lado da bandeira do Brasil, e compartilhou a imagem em redes sociais.

Segundo o relato do portal Extra.com.br, no entanto, muitas pessoas começaram a compartilhar a foto, que chegou até os superiores. A PMERJ divulgou nota informando que comando do batalhão determinou a prisão disciplinar do policial logo após tomar ciência do fato, por ter ferido o regulamento interno da corporação.