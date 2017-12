Policial se distrai no celular e invade campo durante Copa da Turquia

Invasões de campo despertam sentimentos opostos nos torcedores. Enquanto alguns vaiam a atitude infantil e egoísta do intruso, outros dão risada das perseguições (muitas vezes cômicas) feitas pelos seguranças.

Mas e quando um policial invade o gramado?

Foi exatamente isso o que aconteceu na vitória por 4 a 2 do Sinopspor sobre o Yeni Amasyaspor, pela primeira rodada da Copa da Turquia, nesta terça-feira, 22.

Faltando dez minutos para terminar o jogo, um oficial se distraiu enquanto falava no celular e passou caminhando, sem problema algum, por uma das linhas de fundo do campo. Somente depois do aviso do árbitro assistente, ele finalmente se deu conta do que estava fazendo e deu uma corridinha para fora do gramado. Ainda com o telefone na orelha, o policial pediu desculpas ao assistente.

Infelizmente, dessa vez não houve nenhuma perseguição engraçada, com quedas e escorregões.