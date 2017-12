Ponte zoa Corinthians com meme do momento e confirma 'fico' de atacante

As redes sociais se transformaram o palco ideal para a zoeira. No futebol, não é diferente e os times gostam de fazer posts provocativos a rivais, deixando a sua torcida empolgada e gerando uma repercussão imensa. Até por isso, a Ponte Preta utilizou essa ferramenta para confirmar a permanência do atacante William Pottker, que estava na mira do Corinthians.

"Pensou que eu ia sair? #Logoeu, o bruxo da Macaca", brincou o clube do interior paulista, fazendo referência ao meme "Logo eu", que tomou conta das redes sociais nessa última semana.

Apesar da confiança do clube campineiro de que o artilheiro do último Campeonato Brasileiro ficará no clube, o discurso de Pottker é diferente e, em um post em seu Instagram, ele parece não ter gostado nada do veto a uma possível transferência e disse que "merece ser reconhecido na hora certa", apagando a foto algumas horas depois.

No Corinthians, que agora focou suas forças no mercado para a chegada do marfinense Didier Drogba, Pottker parece não ser mais a prioridade e ele poderia chegar ao clube só após o Campeonato Paulista.