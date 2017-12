Por blocos de Carnaval, Juiz de Fora veta semifinal entre Fla e Vasco na cidade

Pelos diversos blocos de Carnaval programados para a cidade, a Prefeitura e o Comando Militar de Juiz de Fora, de Minas Gerais, vetaram a realização da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no próximo sábado, 25 de fevereiro. A decisão foi comunicada através de uma nota oficial no site do município, publicada nesta terça-feira.

A proibição ocorreu 12h após a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmar, por meio de sua conta no Twitter, que o jogo aconteceria na cidade mineira.

A semifinal @Flamengo X @vascodagama está marcada para Juiz de Fora, sábado, às 18h30 — FERJ (@FFERJ) 21 de fevereiro de 2017

Depois da publicação do veto, a Ferj voltou às redes sociais para convocar Flamengo, Vasco e a TV Globo para uma reunião em sua sede às 15h desta terça-feira.

Correção: a reunião com @Flamengo, @vascodagama e TV Globo será às 15h na sede — FERJ (@FFERJ) 21 de fevereiro de 2017

Na sequência da decisão da Justiça estadual, que determinou que os clássicos no Estado deverão ocorrer com torcida única, as diretorias de Flamengo e Vasco passaram a buscar estádios fora do Rio de Janeiro para que torcedores dos dois clubes comparecessem ao jogo. No entanto, por problemas de calendário e vetos das possíveis sedes, a federação e os clubes ainda não entraram em consenso sobre o local da partida.

LEIA A SEGUIR A NOTA DIVULGADA PELA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

"Em virtude da intensa programação de blocos de carnaval na cidade - como a tradicional Banda Daki - e em toda a região, o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio estará restrito ao jogo da Federação Mineira de Futebol, Tupi X URT, no próximo fim de semana, como forma de garantir o esquema de segurança da 4a Região da Polícia Militar aos torcedores do município e aos foliões de 86 cidades da Zona da Mata em todo o carnaval. Não está autorizado, então, qualquer outro evento no estádio neste período.

Prefeitura de Juiz de Fora

Comando da 4a Região da Polícia Militar"