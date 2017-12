Por bônus em contrato, Gabriel Jesus pode lucrar R$ 16,6 mi em 5 anos

Gabriel Jesus praticamente ignorou o período de adaptação no Manchester City e já se tornou o jogador mais badalado de 2017 na Premier League. Em apenas quatro jogos pelo clube, já marcou três gols e deu duas assistências. Caso mantenha essa ótima fase pelo restante de seu contrato de cinco anos, pode faturar cerca de R$ 16,6 milhões apenas em bônus previstos no vínculo.

Muito comum entre as principais estrelas do futebol e de outros esportes, o garoto brasileiro pode embolsar quantias extras por alcançar determinadas marcas na carreira. Segundo o blog do Marcel Rizzo, do UOL, Gabriel Jesus pode lucrar até 1 milhão de euros (R$ 3,32 milhões) por temporada caso seja artilheiro da Premier League ou da Liga dos Campeões, se for finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa, se vencer o prêmio de melhor do mundo da Fifa, se for convocado pela seleção brasileira e também se participar de uma Copa do Mundo.