Uma expulsão inusitada aconteceu na partida entre Rio Negro e Fast pelo Campeonato Amazonense nesse sábado, 15.

O massagista Walter Cardoso Fernandes, do Fast, foi expulso pelo árbitro depois de dar chutes no jogador Delciney, do Rio Negro.

O motivo parece ter sido um desentendimento quando o jogador do Rio Negro pegou uma garrafa de água que Walter estava segurando, enquanto um jogador do Fast era atendido.

Um cinegrafista da Rede Amazônica registrou o momento da confusão. Assista: