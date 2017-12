Por demora, Jadson vira Wally em brincadeira do Corinthians no Twitter

Há pelo duas semanas, o torcedor do Corinthians sabe que o meia Jadson deve retornar ao clube. No entanto, a confirmação e assinatura do contrato ainda não foram oficialmente realizadas pelas duas partes. Para brincar com essa demora, o perfil oficial do alvinegro no Twitter publicou nesta segunda-feira uma foto do famoso jogo "Onde está Wally?" no qual o objetivo é encontrar o jogador.

"A pergunta mais feita pela Fiel nas redes sociais do Corinthians nos últimos dias foi 'cadê o Jadson?' Agora é com vocês: ache o Jadson e veja se ele já voltou a vestir preto e branco", diz a descrição da brincadeira.

Nesta segunda-feira, Jadson foi ao CT Joaquim Grava para finalmente assinar contrato de dois anos com o Corinthians.