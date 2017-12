Por 'discriminação' e incitar violência, time de Felipão é punido na Ásia

A Confederação Asiática de Futebol puniu nesta quinta-feira o Guangzhou Evergrande, time dos brasileiros Paulinho e Ricardo Goulart e treinado por Luiz Felipe Scolari por causa de um cartaz exibido pela torcida contra a separação de Hong Kong exibido durante um jogo da Liga dos Campeões da Ásia.

Segundo o comunicado, os torcedores do time mostraram "discriminação" e "má conduta" na partida de terça-feira contra o Eastern Hong Kong, disputada na ex-colônia britânica, com a faixa "Aniquilem os cães britânicos, extinguam o veneno da independência de Hong Kong". A AFC não anunciou ainda a punição, mas de acordo com seus regulamentos, pode significar o fechamento do estádio do Evergrande por duas partidas oficiais e uma multa de cerca de US$ 10 mil.

Além da punição, a faixa causou grande revolta nos torcedores adversários, que tentaram invadir a arquibancada visitante para retirar os cartazes, mas as forças de segurança os impediram para que não houvesse contato entre as duas afeições e risco de enfrentamentos.