Por encontro com Icardi, Maradona chama Edgardo Bauza de traidor

Durante o confronto entre Argentina e Itália, pela Copa Davis, o craque Diego Maradona criticou a atitude de Edgardo Bauza, que se reuniu com o atacante Mauro Icardi, da Inter de Milão. "Se Bauza se reuniu com Icardi, é tão traidor quanto ele", declarou o ídolo à ESPN argentina, nesta sexta-feira.

O encontro entre Bauza e Icardi aconteceu nesta semana, quando o técnico da "albiceleste" foi a um treino da Inter de Milão. Na ocasião, o ex-comandante do São Paulo também falou com Ener Banega. "(Javier) Zanetti (atual vice-presidente da Inter) nos recebeu muito bem. Falei com Banega e Icardi. Falamos de futebol. Icardi sabe que o estamos acompanhando, está em uma grande fase e a qualquer momento pode ser convocado", explicou Bauza à argentina ESPN FC Radio, também na sexta.

As críticas de Maradona a Icardi ainda são reflexo do caso do atacante da Inter com a ex-mulher de Maxi Lopez, de quem era muito amigo. Além de Maradona, outros jogadores regularmente convocados para a seleção argentina atualmente não querem que Icardi seja convocado.