Por final da Copa do Brasil, Grêmio adia evento de kart na Arena

A administração da Arena do Grêmio anunciou, nesta sexta-feira, que o evento Arena Kart, marcado inicialmente para os dias 26 e 27 de novembro, será adiado para 25 e 26 de março do ano que vem. A mudança é em função dos preparativos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre o time gaúcho e o Atlético-MG, que acontecerá no dia 30 deste mês.

Segundo o presidente do estádio, Marcelo Jorge, "a prioridade da Arena é a final da Copa do Brasil, sonhamos muito por este momento e não mediremos esforços para que o estádio tenha uma atmosfera digna de uma grande final de campeonato. Uma série de ações especiais está sendo preparada para o torcedor gremista".

A esplanada da arena será palco de 20 baterias de kart, cada uma com 15 pilotos. Qualquer pessoa pode se inscrever para o evento, sendo que o único requisito é possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria B ou acima.