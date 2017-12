Por masturbação coletiva, Juventude entrará na Justiça contra clube gaúcho

Após a disseminação do vídeo da masturbação coletiva protagonizada por quatro jogadores do Sport Clube Gaúcho, de Passo Fundo, outro time do Rio Grande do Sul também foi envolvido na história.

Devido à semelhança entre os dois escudos, muitas pessoas acreditaram que o vídeo mostrava jogadores do Juventude. Inclusive, fotos de alguns atletas da equipe de Caxias do Sul eram equivocadamente enviadas junto com a gravação.

Em função disso, a diretoria do Juventude acionou seu departamento jurídico e pretende acionar na Justiça quem espalhou o vídeo e o atribuiu aos jogadores do clube. "Somos líderes do Campeonato (Brasileiro da Série B), alguém quer nos desestabilizar. Acredito que foi proposital. Vamos fazer a ocorrência policial, tentar descobrir de onde saiu isso, qual foi a fonte para tomarmos as providências", declarou Roberto Tonieto, presidente do Juventude, segundo o UOL Esporte.

"É um prejuízo para quem não está atento, para quem não conhece os atletas. Nada contra, homofobia nem pensar nisso, mas denigre a imagem do clube, é uma tentativa de desestabilizar", completou o diretor.

O clube ainda ironizou o episódio nas redes sociais. "No Verdão não existe preconceito, porém vale lembrar: o vídeo que estão comentando não tem relação alguma com nossos atletas. Aos peritos em falsas notícias na internet: quem provar que o caso tem relação com o Juventude leva a taça da Copa do Brasil de brinde", publicou o Juventude em sua conta oficial no Twitter.

Aos peritos em falsas notícias na internet: quem provar que o caso tem relação com o Juventude leva a taça da Copa do Brasil de brinde. — E.C. Juventude (@ECJuventude) 4 de julho de 2017

Gilmar Rosso, presidente do Gáucho, confirmou ao GloboEsporte.com que recebeu uma notificação do Juventude. No entanto, não irão entrar na questão, uma vez que a atitude partiu de um dos jogadores. "O jurídico do Juventude nos ligou. Mas não vamos nos envolver com isso. Não podemos fazer nada. Não posso responder pelo ato das pessoas", respondeu.