Por nova cirurgia, zagueiro Alex anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

Envolvido em especulações sobre um possível retorno ao Santos, o zagueiro Alex anunciou neste domingo sua aposentadoria do futebol. "Decidi, junto a minha família, por me aposentar. Já estou parado há algum tempo e ficaria mais nove meses depois da cirurgia. Sentia muitas dores, não dava mais para suportar, e a lesão agravou", declarou o defensor ao GloboEsporte.com.

Aos 34 anos, Alex não atuava desde maio, quando rescindiu contrato com o Milan. Recentemente ele descobriu que, por falta de cartilagem no joelho direito, ele teria que passar por uma cirurgia no local. O tempo de recuperação do procedimento está previsto em até nove meses. Ainda de acordo com o GloboEsporte.com, ele se ofereceu a jogar pelo Santos e chegou a fazer fisioterapia no CT Rei Pelé. No entanto, o clube não chegou a um acordo justamente pelos problemas físicos.

Descoberto pelo técnico Emerson Leão, Alex foi contratado pelo Santos em 2001, quando jogava no Jabaquara, da Baixada Santista. Campeão Brasileiro com os "Meninos da Vila" em 2002 e 2004, foi negociado com o PSV Eindhoven em 2005, onde onde ficou até 2007. Depois do clube holandês, ainda passou por Chelsea (2007 a 2012), Paris Saint-Germain (2012 a 2014) e Milan (2014 a 2016).