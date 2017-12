Por pênalti não marcado, trio de arbitragem é agredido na 4ª divisão argentina

Na partida entre Sarmiento de Ayacucho e Sansinena, uma das semifinais do Torneo Federal B, 4ª divisão argentina, o trio de arbitragem foi agredido por não marcar um suposto pênalti que, no lance seguinte, deu origem ao gol da eliminação do time da casa.

Assim que o gol do Sansinena anotou o segundo gol, os jogadores do Sarmiento partiram para cima do juiz Claudio Elichiri, sendo contidos pelos próprios companheiros. A polícia foi acionada e entrou no campo, mas torcedores de Ayacucho invadiram e também foram para cima do árbitro. A partida já havia sido suspensa por excesso de expulsões no time local.

O Sansinena, que já havia vencido a partida de ida por 2 a 1, se classificou para a final e decidirá o acesso à Federal A, 3ª divisão, contra Germinal de Rawson.