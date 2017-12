Por R$ 1,99, flamenguistas colocam jogador à venda na internet

A torcida do Flamengo parece que não vai mesmo com a cara de Gabriel. No dia seguinte à derrota por 2 a 1 para Atlético-PR, em Curitiba, a torcida rubro-negra decidiu se livrar o jogador, mas de um modo diferente.

Nesta quinta-feira, o jovem foi colocado à venda no site Mercado Livre por apenas R$ 1.99, com direito a levar o goleiro Alex Muralha e o meia Rômulo de brinde.

"Vende-se Gabriel Santana. Atualmente joga no Clube de Regatas do Flamengo. Muito bom jogador, tende a crescer muito no futebol, mas não no Flamengo e sim no seu time. Super Promoção: comprando Gabriel você poderá levar vários brindes, como o goleiro Alex Santana (que de Muralha não tem nada) e Rômulo, o 'Cão de Guarda' (só se for da mulher dele)."

Nos comentários, outros torcedores seguiram a brincadeira, perguntando se o anunciante arcaria com o custo do frete ou até perguntando se poderia adicionar outros jogadores no pacote, como Márcio Araújo, Raphael Vaz, Mancuello e até o treinador Zé Ricardo.