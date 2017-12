Por R$ 300 mil, Adriano prepara festa de aniversário com 400 convidados

Adriano completará 35 anos na próxima sexta-feira, 17 de fevereiro. Neste dia, haverá uma festa mais reservada na casa da mãe do ex-jogador. No entanto, a comemoração realmente acontecerá na terça-feira, da 21, data em que o Imperador reservou na boate All In, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, foram gastos cerca de R$ 300 mil no evento, que receberá 400 pessoas e contará com comidas e bebidas liberadas.

Ainda de acordo com a publicação, Ludmilla, Alexandre Pires, Revelação, Imaginasamba e Os Moleques devem se apresentar na casa noturna. Entre os que devem marcar presença estão Romário, Claudio Adão, Djalminha e Roger Flores.

O blog de Léo Dias, no jornal O Dia, inclusive publicou uma reprodução de um suposto modelo de convite que teria sido enviado por Adriano a seus convidados. Segundo este artigo, 600 pessoas estariam convidadas para a noitada.