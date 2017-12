Por raça e gol em clássico, Romero é o Fera da 6ª rodada do Brasileirão

Ángel Romero não é o mais habilidoso dos atacantes do elenco corintiano. No entanto, sua vontade, raça, aplicação tática e, principalmente, gols valem muito mais do que dribles e firulas. Isso ficou provado nesta semana, quando ele foi tão bem na vitória por 3 a 2 do Corinthians sobre o São Paulo, que acabou eleito o Fera da 6ª rodada do Brasileirão, com 34% dos votos.

O camisa 11 ficou à frente de Ábila, do Cruzeiro, que recebeu 26% dos votos, Roger Guedes, do Palmeiras, com 24, e Kayke, do Santos, com 16%.

O paraguaio lutou, brigou, abriu o placar e também participou da tabela que deu origem ao pênalti sobre Jô, convertido por Jadson. Além disso, ele tirou onda ao dominar uma bola isolada pela defesa, respondendo às críticas de que não saberia controlar passes.

O gol dele no último domingo foi seu 20º na Arena Corinthians, abrindo ainda mais vantagem na artilharia total do estádio, inaugurado em 2014.

Aos 24 anos, Ángel Rodrigo Romero Villamayor chegou ao clube do Parque São Jorge em 2014, contratado do Cerro Porteño, clube que o revelou em 2011. Em seu país de origem, havia sido campeão do Torneio Apertura, em 2012 e do Clausura, em 2013. No Corinthians, foi campeão do Brasileirão, em 2015, e também do Campeonato Paulista, de 2017.

Convocado pela primeira vez à seleção paraguaia em 2013, ele já fez nove partidas ao todo com a camisa guarani. Romero possui um irmão gêmeo, Óscar Romero, que já atuou pelo Cerro, também entre 2011 e 2014, e Racing, da Argentina, entre 2015 e 2017, antes de ser contratado pelo Shanghai Shenhua, da China, e ser emprestado ao Alavés, da Espanha.

Quem foi o #Fera da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 13 de junho de 2017

