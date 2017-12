Por voadora em David Luiz, Sergio Aguero pega 4 jogos de suspensão

Sergio Aguero não aliviou em nada na entrada no joelho de David Luiz, na derrota em casa por 3 a 1 do Manchester City para o Chelsea. Nesta segunda-feira, o atacante argentino foi suspenso por quatro jogos e voltará a atuar no time Guardiola somente no último dia do ano, no clássico contra o Liverpool, em Anfield.

Todo cartão vermelho direto na Premier League rende uma suspensão automática de três partidas. Mas no começo da temporada, Aguero já havia sido suspenso por uma cotovelada em Winston Reid, do West Ham. Portanto, pela reincidência, ele foi punido em mais uma partida. O atacante perderá as partidas contra Leicester (fora), Watford (casa), Arsenal (casa) e Hull City (fora).

Esta não foi a primeira entrada violenta de Aguero em David Luiz. Na semifinal da Copa da Inglaterra de 2013, o argentino pisou com os dois pés nas costas do zagueiro. Na ocasião, o argentino não levou nenhum cartão e o City venceu a partida por 2 a 1.